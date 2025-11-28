ضبط 108504 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 01:32 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (108504) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1584) سائق تبين إيجابية عدد (70) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (783) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (127) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (8) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.