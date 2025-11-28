الرياض - كتبت رنا صلاح - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بعد موجة صعود شهدها المعدن النفيس أمس، حيث حافظ الجنيه الذهب على مكاسبه، ما جذب انتباه المستثمرين والمشترين الباحثين عن استقرار نسبي في السوق المحلي.

شوف الجرام بكام.. مفاجأة مدوية في أسعار الذهب اليوم | وسعر عيار 21 يفاجئ العرسان

وسجل الجنيه الذهب نحو 44,480 جنيهًا، بينما جاء عيار 21 عند 5,560 جنيهًا، وعيار 24 عند 6,354 جنيهًا، وعيار 18 عند 4,765 جنيهًا.

وأشار خبراء إلى أن ارتفاع الذهب كان مدفوعًا جزئيًا بحالة الترقب في الأسواق العالمية، خاصة بعد تصريحات كيفن هاسيت، المرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، التي دعا فيها إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لتحليل جولد بيليون.

وأدى هذا التضارب إلى قيام المستثمرين بجني الأرباح أمس، مع انتقال جزء من السيولة إلى أسواق أخرى مرتبطة بتوقعات الفائدة. ومع ذلك، حافظ الجنيه الذهب على مكاسبه الأخيرة، مدعومًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت انخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، رغم تحديات سوق العمل في توفير فرص للعاطلين.

ويظل الجنيه الذهب الخيار الأول للمستثمرين في مصر، نظرًا لما يوفره من استقرار نسبي مقارنة بتقلب أسعار الأعيرة الأخرى في البورصات العالمية، ما يجعله أداة مناسبة للحفاظ على قيمة المدخرات والمكاسب.