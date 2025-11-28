الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي غدًا السبت 29 نوفمبر 2025، لمدة خمس ساعات، ضمن خطة الصيانة الدورية لتحسين جودة الشبكات ورفع كفاءتها في عدد من المناطق بمحافظات: كفر الشيخ، دمياط، والدقهلية.

انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات كاملة غدًا عن هذه المناطق.. وتحذير أخير للمواطنين

انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق

يبدأ فصل الكهرباء الساعة 8 صباحًا ويستمر حتى الساعة 1 ظهرًا، يختلف نطاق الانقطاع داخل كل محافظة وفق جدول الصيانة المحدد من قبل فرق الشركة.

وبحسب التقارير، فالمناطق المستهدفة تشمل الفروع التابعة لشركة شمال الدلتا في المحافظات الثلاث، مع التركيز على أعمال صيانة مُعلنة مسبقًا لضمان استقرار التغذية الكهربائية بعد الانتهاء من الأعمال الفنية.

وأكدت الشركة أن الانقطاع يأتي في إطار برنامج صيانة شامل يهدف إلى:

رفع كفاءة خطوط الجهد المتوسط والمنخفض.

إحلال وتجديد أجزاء من الشبكات القديمة.

تقليل الأعطال المفاجئة، خصوصًا خلال فترات الشتاء والضغط على الشبكة.

تحسين جودة واستقرار التيار الكهربائي للمواطنين.

وتعتبر هذه الأعمال جزءًا من الخطة السنوية لشركة شمال الدلتا لضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية.

نصائح للمواطنين والمؤسسات خلال فترة الانقطاع

يُنصح بفصل الأجهزة الحساسة قبل بدء الانقطاع لتجنب التلف عند عودة التيار، كما قالت الشركة بأنه يتوجب على المخابز، محطات المياه، العيادات، المحلات التجارية والمصانع الصغيرة اتخاذ الاستعدادات اللازمة حيال هذا الأمر.

وترى شركة شمال الدلتا أن الصيانة المخططة أفضل من الانقطاعات المفاجئة، حيث تمنح المواطنين فرصة الاستعداد المسبق وتقلل المخاطر، ضمن سلسلة برامج التطوير المستمرة لتحسين الخدمة وتقليل الأعطال.