حقيقة زيادة الدعم على بطاقات التموين لشهر ديسمبر.. تفاصيل تهم الملايين

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة الأنباء التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بزيادة الدعم المقدم على بطاقات التموين مع صرف مقررات شهر ديسمبر القادم 2025، للمواطنين المستحقين الذين يزيد عددهم عن 61 مليون مواطن في جميع المحافظات، حيث زُعم أن القرار الحكومي جاء لتقديم الدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأشارت المصادر المسؤولة في وزارة التموين، إلى أن كل ما تردد من أنباء عن زيادة الدعم على بطاقات التموين، مع صرف مقررات شهر ديسمبر القادم 2025، ليس له أي أساس من الصحة، حيث لم يصدر أي قرار حكومي من قبل مجلس الوزراء أو وزير التموين، ومن ثم سيتم صرف مقررات ديسمبر بنفس نصيب الفرد.

ومن المقرر البدء في صرف تموين شهر ديسمبر بداية من يوم الاثنين القادم 1 ديسمبر وحتى نهاية الشهر، بنفس ضوابط الأشهر الماضية، وبنفس نصيب الفرد الذي يصل إلى 50 جنيهًا لكل مواطن مسجل على البطاقات شهريًا، وتُصرف على شكل سلع كالتالي: “زجاجة زيت 800 مللي للفرد وبحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة، كيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلو جرامات سكر لكل بطاقة”.

حذف 4 فئات من منظومة التموين

على جانب آخر، أجرت وزارة التموين تحديثات على منظومة الدعم ضمن التحديثات الدورية التي تجريها الوزارة بهدف حذف غير المستحقين من البطاقات وإتاحة الفرصة لإضافة الفئات الأولى بالرعاية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وقررت الوزارة حذف 4 فئات من الدعم وذلك على النحو التالي: