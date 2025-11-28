الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في منشور لها انقطاع التيار الكهربائي غدًا السبت الـ29 من شهر نوفمبر الجاري، عن 17 قرية وتوابعهم ومنطقة بـ 6 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة الشركة للصيانة الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

عاجل.. انقطاع الكهرباء غداً على هذه المناطق بداية من الساعة 8 صباحاً بقرار رسمي

وأشارت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنها ملتزمة بفصل التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، موضحًا أن الانقطاع سيكون بداية من الساعة الـ 8 صباحًا لمدة 5 ساعات حتى الساعة الـ 1 ظهرًا على أقصى تقدير، على أن يتم إعادة التيار بشكل تدريجي فور الانتهاء من الأعمال المقررة.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن هناك عددًا من المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها غدًا السبت وعددها 8 مغذيات، وهي: شنو، وريف الحوة، والخمسين، والقنال، الغابات القبلية، الساحل القبلي، الصنايع، ولوحة توزيع البدالة.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء غدًا

وحسب بيان الشركة فإن هناك العديد من المناطق تتأثر بانقطاع الكهرباء غدًا السبت تشمل: “قرية شنو وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وقرية الحوة وتوابعها بمركز بيلا، وقرية الخمسين وتوابعها بمركز الرياض، وقرية القنال وتوابعها بمركز مطوبس، وقرية الغابات وتوابعها بمركز الرياض، وقرية البناين والمرازقة بمركز البرلس، مستشفى الحميات وحي المشرفي ببيلا، وطريق فوه، وطريق شربين، شارع الشركات، حي مفتاح، ومنطقة الكشلة، ومنطقة المحكمة، والسنترال، والمستشفى العام، ومستشفى الحميات”.

وأكدت الشركة على حرصها على تنبيه المواطنين والمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمصالح الحكومية الواقعة في نطاق هذه المناطق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الصيانة، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة استباقية لصيانة المحولات والخطوط، بهدف دعم الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.