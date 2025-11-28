المصري يهزم زيسكو الزامبي 3-2 في عقر داره ويواصل الصدارة بالكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى فوزاً ثميناً على مُضيفه زيسكو الزامبي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم محمد هاشم للمصري أولا في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، ثم عاد منذر طمين وسجل هدفين في الدقيقتين، 24 و68، قبل أن يسجل بيتر موسوكوما هدف زيسكو يونايتد الثاني في الدقيقة 87.

المصري يحقق أول فوز للأندية المصرية في زامبيا

وحقق المصري بانتصاره على زيسكو الزامبى، أول فوز للأندية المصرية على الفرق الزامبية في عقر دارها.

المصري يحافظ على صدارة المجموعة الرابعة

بهذا الفوز يواصل المصري تربعه على صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، برصيد, 6 نقاط، ويليه ناظي الزمالك برصيد 3 نقاط، ثم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بدون نقاط، بينما يتذيل زيسكو الزامبي المجموعة بدون نقاط أيضاً.

الشوط الأول:

شهدت أول ربع ساعة، بداية هجومية سريعة من لاعبي المصري، وفي الدقيقة الرابعة، سجل محمد هاشم لاعب النادي المصري، هدف التقدم لفريقه في شباك زيسكو الزامبي.

وتعادل فريدي مايكل كوابلان، لاعب زيسكو يونايتد لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة.

في الدقيقة 24، أعاد الجزائري منذر طمين لاعب النادي المصري، التقدم لفريقه، بعدما سدد كرة مميزة سكنت شباك فريق زيسكو الزامبي.

واصل فريق زيسكو الزامبي محاولاته الهجومية عقب استقبال هدف ثان من المصري، في محاولة لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، غير ان استبسال دفاع المصري حال دون استقبال الأهداف، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل ان يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بتقدم المصري بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني:

بدأ زيسكو الزامبي الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف على النادي المصري في محاولة لتعديل النتيحة، وتألق محمود حمدي حارس مرمى المصري في الدفاع عن مرماه دون استقبال أهداف، ليحافظ على النتيجة كما هي.

في الدقيقة 66 دفع نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، بكريم بامبو على حساب حسن علي، وذلك لتنشيط الجانب الهجومي للمصري لمواجهة ضغط أصحاب الأرض.

استقبل منذر طمين لاعب المصري، في الدقيقة 68، كرة مميزة من زميله عبد الرحيم دغموم، ليسددها مباشرة وتسكن شباك زيسكو الزامبي لتعلن تقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أجرى نبيل الكوكي تغيرين دفعة واحدة في الدقيقة 76، بنزول ميدو جابر وكينجسلي إيدو، على حساب منذر طمين وأحمد القرموطي.

ونجح بيتر موسوكوما لاعب زيسكو يونايتد، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87، وسط ارتباك مدافعي المصري.

واحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة، في الدقيقة 98 معلناً فوز المصري بنتيجة 3-2.

تشكيل المصري لمباراة زيسكو يونايتد

ـ حراسة المرمى: محمود حمدي

ـ الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، أحمد أيمن منصور.

ـ خط الوسط: بونور موجيشا، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أحمد القرموطي، ـ الهجوم: منذر طمين.

ـ البدلاء: عصام ثروت، عمرو سعداوي، أحمد علي عامر، كريم بامبو، ميدو جابر، محمد الشامي، إيدو كينجسلي، والثنائي الناشئ محمود أشرف، أحمد شرف.

تشكيل زيسكو يونايتد الزامبي لمباراة المصري

- فيليب سكارتا لحراسة المرمى

- بيندكت شيبيشي ، فايتاليس جاتار، كاباسو تشونجو، شيمي مايمبي لخط الظهر

- ليندو ، ليونارد مولينجا ، بيتر موسوكوما لخط الوسط

- ديفيد سيموكوندا ، فريدي ميتشيل، ابراهام سيانكومبو لخط الهجوم

- البدلاء:

فيكتور لحراسة المرمى ، بيبو ، نجوما ، مفاندي ، شيوكا، فيري شابالا ، شيجوكي ، شيكونجويشي