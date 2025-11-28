وزير الدفاع الرومانى يستقيل بعد فضيحة سيرته الذاتية.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:28 مساءً -

قدّم وزير دفاع رومانيا، إيونوت موشتينيانو، استقالته اليوم الجمعة بعد اعترافه بتقديم معلومات غير صحيحة في سيرته الذاتية حول دراسته، مؤكداً أنه لا يريد أن تُشتّت أخطاؤه الشخصية الجهود المبذولة لحماية البلاد من روسيا.

جاءت الاستقالة بعد كشف تقرير لصحيفة ليبيرتاتيا، أن سيرته الذاتية تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن تاريخ تخرّجه والجامعة التى درس فيها، وأشارت وسائل الإعلام إلى تجاوزات أخرى بين نسخ السيرة الذاتية والدبلوم المقدم.

وأوضح موشتينيانو عبر حسابه على فيسبوك: "رومانيا وأوروبا تتعرضان لهجوم روسي، يجب حماية أمننا القومي بأي ثمن، ولا أريد للنقاشات حول تعليمى والأخطاء التي ارتكبتها قبل سنوات أن تشتّت أولئك الذين يقودون البلاد في مهمتهم الصعبة".

تشارك رومانيا حدوداً برية بطول 650 كيلومتراً مع أوكرانيا، وقد اخترقت الطائرات الروسية بدون طيار مجالها الجوي عدة مرات منذ بدء الغزو الروسي، كما واجهت انجراف ألغام بحرية إلى مياهها في البحر الأسود.

كان موشتينيانو جزءاً من حكومة ائتلافية مؤيّدة لأوروبا تولت السلطة في يونيو بعد انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام. ووجّه رئيس الوزراء الليبرالي إيلي بولوجان الشكر لموشتينيانو على الأشهر الخمسة التي قضاها في منصبه، معلناً أن وزير الاقتصاد رادو ميروتسا سيتولى مهام وزير الدفاع بالوكالة.