ضبط صانعي محتوى روجوا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:16 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات عدد من مقاطع الفيديو التى تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام صانعى محتوى بمحاولة التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستخدام.

بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها (مقيمان بمحافظة دمياط)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.