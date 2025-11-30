وزير الخارجية يستعرض فى مقابلة إعلامية تطور العلاقات بين مصر وباكستان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 09:20 صباحاً - استعرض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي - في مقابلة إعلامية مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية، على هامش زيارته الثنائية إلى إسلام آباد - تطور العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وباكستان على المستويين السياسي والاقتصادي، والتنسيق القائم بين كلا البلدين في الأطر متعددة الأطراف.

كما استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من التطورات في الشرق الأوسط، متناولا المستجدات في قطاع غزة، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وجهود مصر في دعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.