وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 10:20 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء الجالية المصرية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأحد.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية، مشيرا إلى ما توليه الدولة المصرية من أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج.

وأوضح حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، وتيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي أقل فترة زمنية ممكنة.

كما نوه وزير الخارجية بالدعم الذي تقدمه مختلف الجهات الوطنية لربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم من خلال مبادرات متعددة، منها "بيتك في مصر"، و"مزرعتك في مصر"، و"افتح حسابك في مصر"، ووثيقة التأمين على المصريين في الخارج، إلى جانب المبادرات الموجهة للشباب.

وحرص وزير الخارجية على التعرف على أوضاع الجالية المصرية في باكستان، والاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات، مثمنا مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.