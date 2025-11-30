جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 11:20 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال عن استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية فى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

- حركة "حماس" تعلن ملاحقة وتصفية واعتقال عناصرها المحاصرين في أنفاق مدينة رفح

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، أعلنت أن ملاحقة وتصفية واعتقال عناصرها المحاصرين في أنفاق مدينة رفح الفلسطينية، هي جريمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، و"تُعد خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

واعتبرت الحركة، أن هذه الأعمال "دليل دامغ على المحاولات المستمرّة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره"، وأوضحت أنها بذلت، طوال الشهر الماضي، جهودًا كبيرة مع القيادات السياسية والوسطاء لحل مشكلة المحاصرين وعودتهم إلى بيوتهم، وقدمت "أفكارًا وآليات محدّدة" لمعالجة هذه المشكلة، في تواصل "كامل مع الوسطاء والإدارة الأمريكية بصفتها أحد ضامني الاتفاق".

وشدد البيان على أن الاحتلال "نسف كل هذه الجهود"، مغلبًا "لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال، في إجهاض لجهود الوسطاء الذين عملوا على وضع حد لمعاناة عناصرنا".

حمّلت حركة حماس، الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة المحاصرين"، داعية الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال، للسماح بالمحاصرين بالعودة إلى بيوتهم، واصفة إياهم بـ"نموذج فريد في التضحية والبطولة والصبر، وعنوان لكرامة وحرية الشعب الفلسطيني".