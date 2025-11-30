نتنياهو يتقدم بطلب رسمى لرئيس إسرائيل بالعفو عنه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:40 مساءً - قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الأحد، طلب عفو رسمي إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحسب ما أعلن ديوان الرئاسة الإسرائيلي.

وذكر الديوان أن الطلب الذي أُرفِق بمحضر قانوني من محامي نتنياهو أُحيل إلى القسم القانوني في مقر الرئاسة لبدء الإجراءات المعمول بها.

ويأتي هذا الطلب بعد أسابيع من رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هرتسوغ طالب فيها بمنح العفو لنتنياهو، واصفًا التهم الموجّهة إليه بأنها "محاكمة سياسية" و"غير مبرّرة".

لماذا يُعتبر الطلب استثنائي؟

ديوان الرئاسة وصف الطلب بأنه استثنائي ويحمل "تداعيات بالغة الأهمية"، مشيرًا إلى أن دراسة الطلب ستتم "بمسؤولية وجدية" بعد جمع آراء الجهات المختصة داخل وزارة العدل.

وإجراءات العفو في إسرائيل تُمثّل استثناء نادر، خاصة في قضايا فساد جنائي، وتجعل القرار النهائي رهين مراجعة قانونية دقيقة قبل عرضه على الرئيس.

سياق المحاكمة والاتهامات

نتنياهو يخضع منذ 2020 لمحاكمات في عدة قضايا فساد تشمل الرشوة، الاحتيال، وإساءة الأمانة. وهو ينفي جميع التهم ويرفض الاعتراف بالذنب.

كما كرّر في وقت سابق أنه لن يقدم طلب عفو إذا تطلّب ذلك اعترافًا بالذنب، ما يجعل قبول العفو من قِبل الرئيس رهن عدة اعتبارات قانونية وسياسية.

التداعيات المتوقعة على المشهد السياسي

الطلب يفتح بابًا لجدل سياسي واسع داخل إسرائيل حول استقلال القضاء، تأثير الضغوط الدولية – خصوصًا من الولايات المتحدة – على القرار القضائي، واحتمالات إعادة ترتيب أولويات التحالفات السياسية.

كما أن قرار العفو أو رفضه سيُعيد تعريف مفهوم "المساءلة القانونية" على أعلى المستويات، وقد يؤثر على ثقة المواطنين في نظام العدالة.