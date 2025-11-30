محافظ الجيزة: لن يتم إحلال أى مركبة توكتوك إلا لمواليد المحافظة فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 02:40 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن مشروع استبدال التوكتوك بالمركبة الحضارية "كيوت" هو مشروع اختياري وليس إجباريًا، موضحًا أنه لن يتم إحلال أي مركبة إلا بتوافر عدد من الشروط، أهمها أن يكون صاحب المركبة من مواليد محافظة الجيزة ومُثبتًا ببيانات الرقم القومي.

وقال المحافظ، إنه تم توفير حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة، وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروبرنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح المحافظ، أن الراغبين يمكنهم إدخال مركبات التوكتوك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

وأكد محافظ الجيزة أن منظومة الإحلال تأتي استجابة لضرورة معالجة السلبيات المتعددة للتوكتوك والتي يأتي في مقدمتها عزوف عدد من الحرفيين عن ممارسة مهنهم الأصلية واتجاهم للعمل علي مركبات التوك توك باعتبارها مصدر سريع للدخل الي جانب المشكلات المرورية والسلوكية والأمنية الناجمه من استخدام التوك توك فضلًا عن تأثيره السلبي على المظهر الحضاري، وقيادته من قبل صغار السن، الأمر الذي استدعى وضع بديل آمن ومنظم وحضاري يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.