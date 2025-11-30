وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى الرئيس الباكستاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع السيد أصف علي زرداري الرئيس الباكستاني، اليوم الأحد، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الى اسلام آباد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الرئيس الباكستاني وقام بتسليم رسالة خطية من فخامة الرئيس الى الرئيس الباكستاني تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية مع باكستان والاعتزاز بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد اعرب وزير الخارجية عن التطلع لإعداد خارطة طريق مشتركة تهدف الى تعزيز التعاون في عام ٢٠٢٦ تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، والأمنية والدينية والثقافية.

وأكد الوزير عبد العاطي الاهتمام بالتوسع في التعاون مع باكستان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة. واكد الوزير عبد العاطي على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية في أقرب فرصة، وذلك في إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وباكستان. كما أعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانية توطين صناعات القيمة المضافة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار الى التطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في اطار مجموعة الدول الثماني النامية D8 التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.

فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية فى الشرق الاوسط، استعرض وزير الخارجية الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام. واكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة.

من جانبه، طلب الرئيس الباكستاني نقل تحياته وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية، مشيدا بالدور البناء والفعال للذى تضطلع به مصر لدعم الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط، مؤكدا تطلع بلاده لمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى شتى المجالات.