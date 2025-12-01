تعادل مثير بين تشيلسي وآرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - حسم التعادل الإيجابى 1-1 مباراة فريقى تشيلسي ضد أرسنال الإنجليزي، والتي جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نتيجة مباراة تشيلسي ضد آرسنال

أحرز تريفوه تشالوباه، لاعب فريق تشيلسي الهدف الأول ضد أرسنال الإنجليزي، فى الدقيقة 48 من اللقاء.

وسجل ميكيل ميرينو هدف التعادل لصالح الجانرز بالدقيقة 59 من زمن المباراة.

وأكمل تشيلسى المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه مويسيس كايسيدو على البطاقة الحمراء فى الدقيقة 38 من اللقاء بعد تدخله العنيف ضد ميكيل ميرينو.

وأشهر الحكم الإنجليزي أنتونى تايلور البطاقة الحمراء التى تعد الأولى التى يتلقاها لاعب تشيلسى فى مسيرته بالبريميرليج خلال 130 مباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

- تشكيل تشيلسي ضد آرسنال



- سانشيز؛ جوستو، فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا؛ جيمس، كايسيدو؛ إستيفاو، إنزو، نيتو؛ جواو بيدرو.

- تشكيل آرسنال أمام تشيلسي

- رايا؛ تيمبر، موسكيرا، هينكابي، كالافيوري؛ زوبيمندي، ديكلان رايس، إيبيريشي إيزي؛ ساكا، ميرينو، مارتينيلي.

ترتيب الدورى الانجليزي

ويأتى أرسنال على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.

بينما يأتى تشيلسى فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا الرابع.

ونجح أرسنال في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ17 الأخيرة بمختلف المسابقات، محققا 14 انتصارا خلال تلك السلسلة.

على صعيد المواجهات المباشرة، تبدو كفة أرسنال هي الأرجح في الفترة الأخيرة، إذ حقق الفريق اللندني 8 انتصارات من أصل آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين بجميع البطولات، مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.

وحقق تشيلسي مؤخرا فوزاً عريضًا على برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما تغلب أرسنال على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الإمارات".

يذكر أن آخر فوز لنادي تشيلسي على أرسنال في الدوري الإنجليزي كان في 18 أغسطس 2018 على ملعب "ستامفورد بريدج"، عندما تغلّب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.