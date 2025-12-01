مصدر: فيديوهات التشكيك في المنتجات الغذائية اعتمدت على عينات مجهولة ومعامل غير معتمدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - صرح مصدر امني أنه في إطار ضبط صانعى محتوى لقيامهما بنشر مقاطع فيديو تضمنت التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستخدام

فإن المذكورين قاما بالحصول على عينات غير معلومة المصدر والزعم بكونها لمنتجات غذائية متداولة بالأسواق، وقيامهما بتحليلها بمعامل خاصة دون إتباع القواعد المعمول بها

ونشر نتائجها بصفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بأسلوب من شأنه إثارة الرأى العام ودون التقدم بأية شكاوى رسمية للجهات المعنية بالدولة، ولجوئهما لهذا الأسلوب فى إطار تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات

وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها، حيث قررت إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها "50 ألف جنيه" لكل منهما.