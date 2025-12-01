وزير الدفاع: امتلاك مصر للقدرة استثمار فى السلام وجيشنا رشيد يحمى ولا يهدد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 12:33 مساءً - أكد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو "استثمار في السلام الحقيقي"، مشدداً على أن الدول القوية هي التي تُحترم إرادتها وتُصان حدودها.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولفيف من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان والوفود العسكرية من مختلف دول العالم.

واستهل وزير الدفاع كلمته بالترحيب بضيوف مصر على أرض السلام وبلد الأمن والأمان، مشيراً إلى أن المعرض أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح لعرض أحدث التقنيات المتطورة. وأوضح أن هذه النسخة تأتي في ظل تحولات متسارعة وصراعات متشابكة تشهدها المنطقة والعالم، مما يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجباً لا يحتمل التهاون.

وتطرق "صقر" إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن العالم بات يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مراراً من "انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم لمصير مجهول"، كانت رؤية ثاقبة وصوتاً للحكمة.

وحذر وزير الدفاع من تداعيات الانسياق وراء "منطق وغرور القوة" بدلاً من "منطق السلام العادل والشامل"، مشيراً إلى جهود مصر العملية في هذا الصدد، ومنها مؤتمر شرم الشيخ للسلام الذي جمعت فيه مصر الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على العقيدة العسكرية المصرية، قائلاً: "القوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائماً قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمّر".

وتحدث وزير الدفاع عن افتتاح المتحف المصري الكبير كشاهد على عظمة مصر، وعن ما تقدمه مصر اليوم من صورة لقوتها الحديثة عبر معرض "إيديكس"، مؤكداً حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح وتعزيز القدرة العسكرية بما يدعم الأمن القومي.

وأشار إلى أن ما يشهده المعرض هو نتاج تعاون مشترك وعمل دؤوب مع كبرى الشركات العالمية، تجسيداً لحرص مصر على تعزيز الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفي ختام كلمته، وجه الفريق أول عبد المجيد صقر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لتعزيز قدرات القوات المسلحة واستكمال عمليات التحديث ورفع الكفاءة القتالية، معرباً عن تطلعه لأن يكون المعرض منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وعقب إنتهاء الكلمة أعلن السيد وزير الدفاع انطلاق المعرض.