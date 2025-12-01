مدير مكتبة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة منحه جائزة "شجرة الزيتون للسلام"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - تقدمتت مكتبة الإسكندرية باسم الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بمناسبة منح سيادته جائزة "شجرة الزيتون للسلام"، من قبل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وبإجماع آراء جميع أعضائها الذين يمثلون 43 دولة أوروبية وعربية ومتوسطية، وذلك تقديرًا لدور سيادته في وقف الحرب على قطاع غزة وجهوده المتواصلة من أجل إحلال السلام.

وأكد زايد أن هذه الجائزة تمثل تقديرًا مستحقًا لجهود فخامة الرئيس المكثفة لوقف العدوان على غزة والتأكيد على حقوق الفلسطينيين التاريخية، كما تؤكد الجائزة أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق السلام في المنطقة.