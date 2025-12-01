القبض على سائق يروج لبيع الصواعق الكهربائية بحوزته 7 صواعق وبخاخ غاز مسيل للدموع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع أجهزة صواعق كهربائية وعصى صدمات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 7 صواعق كهربائية، 2 بخاخ غاز مسيل للدموع، وهاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.