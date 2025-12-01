الرياض - كتبت رنا صلاح - واصلت الحكومة، ممثلة في المحافظات المختلفة، توجيه تحذيرات للمواطنين في جميع المحافظات من التعامل بأي شكل من الأشكال مع العقارات المخالفة سواء بالإيجار أو الشراء، حيث أكدت أنه سيتم التعامل معها بموجب قانون التصالح على مخالفات البناء بالإزالة الفورية دون أي استثناء لأي حالة من الحالات.

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

وجهت محافظة الجيزة في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحذيرًا من الوقوع في فخ إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، تبيع الوهم وتروج لعقارات مخالفة سيتم إزالتها بموجب قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنها رصدت خلال الأيام الماضية إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي تروج لوحدات بعقارات مخالفة.

تحذير حكومي من شراء هذه الشقق والعقارات

وشددت محافظة الجيزة في بيانها على أن “كافة المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم إزالتها على الفور دون أي استثناء لأي شخص أو مكان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات”.

نصيحة هامة بالتوجه إلى الأحياء السكنية

ونصحت محافظة الجيزة، المواطنين بالتأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة للعقارات والشقق قبل الشراء، عبر القيام بزيارة الحي التابع له العقار، لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الغش أو التعرض لخسائر نتيجة الإزالة، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمران بالمحافظة وحماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال قيادته حملة إزالة، إلى أن “الأجهزة التنفيذية ستزيل كافة المباني المخالفة، خاصة التي تم بناؤها بعد صدور قانون التصالح الجديد، حيث يمنع القانون التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية”.