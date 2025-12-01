منتخب مصر يعلن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 06:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، قائمة للاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل ، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 ديسمبر وجاءت القائمة كالتالي :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد صبحـي

محمد هاني

أحمد عيــد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطيـة

حمدي فتحي

مهند لاشيـن

محمود صابر

محمد شحاته

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي محمد

صلاح محسن

أسامة فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية.

ابراهيم حسن يكشف تفاصيل المعسكر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري .

أضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم 3 ديسمبر بمعسكر مفتوح ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 7 ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 14ديسمبر الجاري باستاد القاهرة ، ثم السفر يوم 17إلى المغرب استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

- ⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم 22ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم 26 و انجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات .