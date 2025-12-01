وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 08:28 مساءً - على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية (EDEX – 2025)، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

فى المدة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجارى

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رامو كلود بيرو وزير الدفاع الوطنى لجمهورية أفريقيا الوسطى، كما التقى بسورين بابيكيان وزير دفاع أرمينيا، وساديو كمارا وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لدولة مالى، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر التونسى، واللواء ركن مهندس صلاح مسعود العازمى معاون رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى لهيئة الإمداد والتموين، وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى عدد من المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.