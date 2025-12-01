التحقيق مع عامل تعدى على أطفال مدرسة شهيرة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - تباشر نيابة المنتزه ثان في الإسكندرية التحقيق في اتهام عامل بإحدى المدارس الدولية بالتعدي على طلاب بمرحلة رياض الأطفال داخل حديقة المدرسة، والنيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عامل يتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة

كانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال أولياء أمور 4 طلاب بأقوالهم في اتهامهم لعامل جنايني بالتعدي على أبنائهم داخل المدرسة في الواقعة التي تحمل رقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثان أثناء اليوم الدراسي.

وكشفت أقوال أولياء الأمور، عند فقد إحدى الطالبات لجاكيت كانت ترتديه عند ذهابها إلى المدرسة، وعقب البحث عنه تبين أنه موجود داخل حديقة المدرسة، خلال تواجد الطلاب في الحديقة أثناء اللهو وتعدي العامل على ابنتها، قالت ولية أمر طالبة: "فوجئت إن بنتي بتقولي أنا اتعلمت حركة جديدة في الجمباز".

بلاغات ضد عامل مدرسة

وأضافت أن أولياء أمور 3 طلاب آخرين تواصلوا معها وأخبروها أن أبناءهم ذكروا اسم ابنتها معهم في ممارسة هذه اللعبة مع العامل، فعاودت سؤال ابنتها ولكنها رفضت إبلاغها بشيء، أنها اطمأنت ابنتي أن زملائها حكوا لأسرهم ما حدث معهم، أن فيه حد كبير زي جدو شغال في الجنينة عنده شعر أبيض ولابس تيشرت أحمر وبنطلون أسود، طلب حركات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تدعم الاتهامات المنسوبة إليه، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة.