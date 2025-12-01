متى ستستقبل الإدارية العليا الطعون على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:28 مساءً - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، غدًا الثلاثاء، نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وبذلك تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون الانتخابية على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب، فور إعلان الهيئة عنها رسميا غدا، لتبدا المحكمة تسلمها بداية من الاربعاء حتى الخميس لمدة 48 ساعة حسب الجدول المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتبدا الإدارية العليا في فحص الطعون والاطلاع على محاضر الفرز، لتبدا الفصل فيها لمدة 10 أيام.

وبدأت اليوم الاثنين، عملية الاقتراع فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت اليوم وغدًا فى الخارج ويومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بالنسبة للدوائر التى ألغتها أحكام المحكمة الإدارية العليا حددت لها يومي 10 و 11 ديسمبر، لإعادة التصويت فيها مجددا.