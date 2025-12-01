كاف يكشف عن نتائج تصويت الأفضل في أفريقيا ونقاط محمد صلاح وصيف الجائزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 11:28 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والتي فاز بها الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على حساب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

وحصل أشرف حكيمي على أعلى نسبة تصويت بين اللاعبين العشرة المرشحين، بينما تواجد محمد صلاح ثانيًا بفارق كبير عن الدولي المغربي المتصدر.

نتيجة تصويت أفضل لاعب في أفريقيا 2025

- أشرف حكيمي: 533

- محمد صلاح: 317

- فيكتور أوسيمين 240

- سيروهي جيراسي: 126

- فيستون ماييلي: 112

- أسامة المليوي: 108

- بابا مطر سار: 96

- أندريه زامبو أنجويسا: 81

- إيليمان ندياي: 66

- دينيس بوانجا: 31

قائمة الفائزين بجوائز كاف 2025:

- أفضل لاعب: أشرف حكيمي (المغرب).

- أفضل لاعبة: غزلان الشباك (المغرب).

- أفضل لاعب في القارة: فيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية).

- أفضل مدرب: بوبيستا (الرأس الأخضر).

- أفضل ناد: بيراميدز (مصر).

- أفضل حكم: عمر عبد القادر أرتان (الصومال).

- أفضل حكمة: شاميرا نبادا (أوغندا).

- أفضل منتخب: المغرب للشباب تحت 20 عاما

- أفضل منتخب سيدات: نيجيريا

- أفضل لاعب صاعد: عثمان معما (المغرب).

- أفضل لاعبة صاعدة: ضحى المدنى (المغرب).

- أفضل هدف: كليمنت مزيزي (تنزانيا).