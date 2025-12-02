حمزة عبد الكريم فى قائمة منتخب مصر الأولية لأمم أفريقيا بالمغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 12:36 صباحاً - في مفاجأة جديدة، وضع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلى ومنتخب الناشئين، في قائمة منتخب مصر الأولية التي تم إرسالها إلى الكاف مؤخرا.

وكشف مصدر بمنتخب مصر، أن حسام حسن معجب بإمكانات اللاعب، وتم وضعه في القائمة تحفيزا له، والتأكيد على أنه يحظى بمتابعة الجهاز الفني للمنتخب الأول الذى يضع جميع اللاعبين تحت المنظار.

حسام حسن يعلن قائمة معسكر ديسمبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة للاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 ديسمبر وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد صبحـي

محمد هاني

أحمد عيــد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطيـة

حمدي فتحي

مهند لاشيـن

محمود صابر

محمد شحاته

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي محمد

صلاح محسن

أسامة فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية.

إبراهيم حسن يكشف تفاصيل المعسكر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

وأضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم 3 ديسمبر بمعسكر مفتوح ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 7 ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، ثم السفر يوم 17 إلى المغرب استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

- ⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم 26 وأنجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات.