مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ضمن بؤر إجرامية من جالبى المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط باقى أفرادها وإستشهاد فرد شرطة وإصابة ضابط من القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 12:36 صباحاً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.









عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد وعلى أحدهم بالإعدام فى جنايات " قتل عمد – شروع فى قتل ، إتجار بالمخدرات - سلاح نارى– حريق عمد") بنطاق محافظتى "الجيزة وقنا" وضبط باقى عناصر تلك البؤر وقد أستُشهد فرد شرطة وأُصيب ضابط خلال المواجهات .. وعثر بحوزة عناصر البؤر على ( قرابة 900 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أيس، بانجو، هيدرو ، هيروين، أفيون" – 1000 قرص مخدر – 92 قطعة سلاح نارى " 76 بندقية آلية – 12 فرد خرطوش ، بندقية خرطوش، 3 طبنجات").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (91 ) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.