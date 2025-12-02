لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بمعرض "إيديكس 2025 "

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:40 صباحاً - فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية " إيديكس 2025 " تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلوا الشركات المشاركة بالمعرض.

والتقى اللواء بحرى أركان حرب محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية مع اللواء بحرى رجب أيردينش تيكين قائد الترسانة البحرية بإسطنبول، واللواء Marco Tomassetti رئيس لجنة الترقيات لضباط الصف الإيطالية، والأميرال خافيير رومير كاراميلو مدير العلاقات الحكومية ومستشار أول رئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا والعقيد بحرى ركن وعيس عمر بقرى قائد قوات خفر السواحل الجيبوتية، وجيمس بينسون هيدجيس المدير التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية وباسكال سواريس رئيس مجلس إداراة شركة تالس العالمية .

كما التقى اللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع اللواء دكتور ناصر النعيمى الأمين العام لمجلس التوازن الدفاعى الإماراتى، وفروكلين اليكس نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى الفنى الروسى، والعميد يانغ جيه قانع نائب مدير إدارة التعاون التكنولوجى والتسليح لهيئة تطوير الأسلحة والمعدات الصينية، ومسئولى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ومسئولى شركة كاتيك الصينية .

كما التقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مع اللواء yang zhigang نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية الصينية ، والعميد جيورجيوس الكسندرو قائد القوات الجوية والدفاع القبرصى، والعقيد ركن محمد حرسى عمر قائد سلاح المدفعية (الدفاع الجوى) الجيبوتى، وجيمس بينسون هيدجيس المدير التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وإيريك بيرانجيه رئيس مجلس إدارة شركة MBDA الفرنسية، وشينج هونج نائب رئيس مجلس إدارة شركة Norinco، وباسكال سواريس رئيس مجلس إداراة شركة تالس العالمية .

وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تشهدها الدول المشاركة بالمعرض كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية .