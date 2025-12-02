الداخلية تضبط أكثر من 122 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:40 صباحاً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (122187) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص عدد (1656) سائقًا، وتبين إيجابية (82) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (742) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، إضافة إلى فحص (121) سائقًا تبين إيجابية (9) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (12) محكومًا عليهم بإجمالي (20) حكمًا، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.