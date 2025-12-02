مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:40 صباحاً - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، بعد قليل فى الثانية ظهرا، مؤتمرا صحفيا، بمسرح التليفزيون المصري "ماسبيرو"، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 13 محافظة، وتنافس فيها 1316 مرشحا بالنظام الفردي.

تظلمات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

ويتضمن إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إعلان قرارات مجلس إدارة الهيئة بالفصل فى التظلمات المقدمة من المرشحين، وكذا ضم أصوات المصريين بالخارج إلى أصوات الداخل.

ومع إعلان نتيجة الجولة الأولي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، يستأنف المرشحين المزمع خوضهم جولة الإعادة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 2 وحتى 14 ديسمبر.

موعد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية أمام الإدارية العليا

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات، تتلقى المحكمة الإدارية العليا، الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على ان تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر.

وحول المواعيد المتبقية من عمر انتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر

-يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر

-إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر