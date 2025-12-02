عودة الحالة المرورية إلى طبيعتها على طريق الأوتوستراد بعد رفع آثار حادث مرورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:40 صباحاً - أعادت إدارة مرور القاهرة، الحالة المرورية إلى طبيعتها على طريق الأوتوستراد، بعد رفع آثار الحادث المرورى الذى وقع صباح اليوم.

وقامت الخدمات المرورية بإزالة أثار الحادث، حيث تم الدفع بالأوناش والمعدات اللازمة لسرعة التعامل مع الموقف، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في الاتجاهين، وفتح الطريق أمام السيارات، وسط تواجد ميداني لضباط المرور لتسيير الحركة ومنع التكدسات.

وشهد الطريق الدائري في اتجاه المنيب والقادم من منطقة التجمع، حادث تصادم مروّع صباح اليوم الثلاثاء، بعد دخول تريلا داخل محطة الأتوبيس الترددي أعلى منطقة الأوتوستراد، وتسبب الحادث في توقف الحركة تمامًا على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع، وسط انتشار مكثّف لسيارات الإسعاف ومرور القاهرة والدفع بوحدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.