نور الشربينى تتأهل إلى ربع نهائى بطولة هونج كونج للاسكواش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائى ببطولة هونج كونج للاسكواش، والتى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 1 إلى 7 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 224 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

نور الشربيني تفوز في دور الـ 16

فازت نور الشربيني في مباراة دور الـ 16 على مواطنتها هنا رمضان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-7.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا على النحو التالي..

9 لاعبين في منافسات الرجال

مصطفى عسل، مازن هشام، محمد زكريا، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وعلي أبو العينين.

11 لاعبة في منافسات السيدات

هانيا الحمامي، أمينة عرفي، زينة ميكيوي، سنا إبراهيم، فيروز أبو الخير، مريم متولي، نور الشربيني، هنا رمضان، كنزي أيمن، هنا معتز، ملك خفاجي.