مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم، الثلاثاء، مؤتمرا صحفي، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التى جرت في 13 محافظة وتنافس فيها 1316 مرشحا بالنظام الفردي.

وقال القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بالمؤتمر إن الاستحقاق الدستوري الممثل في انتخابات مجلس النواب أمانةٌ عظيمةُ القدرِ بالغةُ الحساسيةِ حملها أمام الله تعالى جميعُ أطراف هذا الاستحقاق الدستوري بدءاً من شعبٍ واعٍ يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دورٍ يبني به ما يرضاه لأبنائِه من غدٍ واعدٍ ومستقبلٍ مشرقٍ ومروراً بكلِ من شارك في هذه العمليةِ الانتخابيةِ مرشحاً كان أم ناخباً أم منظماً أو مسئولاً، وجميعنا أمام الله مسئولون.

وإلى نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا).. صدق الله العظيم

أبناء الوطن الكرام أبناء مصر العظيمة.

السيدات و السادة الحضور..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمانةٌ عظيمةُ القدرِ بالغةُ الحساسيةِ حملها أمام الله تعالى جميعُ أطراف هذا الاستحقاق الدستوري بدءاً من شعبٍ واعٍ يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دورٍ يبني به ما يرضاه لأبنائِه من غدٍ واعدٍ ومستقبلٍ مشرقٍ ومروراً بكلِ من شارك في هذه العمليةِ الانتخابيةِ مرشحاً كان أم ناخباً أم منظماً أومسئولاً ، وجميعنا أمام الله مسئولون.

واليوم تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس إدارة الهيئة بأن تعلن نتيجة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 التي شملت ثلاثة عشر محافظة.

الجدير بالذكر أنه مع إعلان نتيجة الجولة الأولي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، يستأنف المرشحين المزمع خوضهم جولة الإعادة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 2 وحتى 14 ديسمبر.

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات، تتلقى المحكمة الإدارية العليا، الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على ان تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر.

وحول المواعيد المتبقية من عمر انتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب:

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر

-يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر

-إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر