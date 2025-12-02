ننشر أسماء الفائزين والإعادة بالزاوية الحمراء بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي منذ قليل مؤتمرا صحفيا، نتيجة الجولة الأولي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 13 محافظة وتنافس فيها 1316 مرشحا بالنظام الفردي.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الدائرة الثالثة بالزاوية الحمراء، وفاز امين محمد على مسعود بـ 16 ألف و904 صوتا، وتجري الإعادة بين عمر محمد وايمن فتحي.

ومن المقرر أن يستأنف المرشحين المزمع خوضهم جولة الإعادة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 2 وحتى 14 ديسمبر، ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات، تتلقى المحكمة الإدارية العليا، الطعون على النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على ان تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر.

وحول المواعيد المتبقية من عمر انتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر

ومن جانبه قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بالمؤتمر إن الاستحقاق الدستوري الممثل في انتخابات مجلس النواب أمانة عظيمة القدر بالغة الحساسية حملها أمام الله تعالى جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري بدءاً من شعب واعٍ يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دورٍ يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرقٍ ومروراً بكل من شارك في هذه العمليةِ الانتخابية مرشحاً كان أم ناخباً أم منظماً أو مسئولاً ، فالجميع أمام الله مسئولون.