مجلس الوزراء: إنشاء ممشى سياحي بالتجمع العمراني الجديد فى جزيرة الوراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 03:32 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، موقف تطور الأعمال بالتجمع العُمراني الجديد بجزيرة الوراق، وبحث الاجتماع خطوات التخطيط والتصميم لتنفيذ التوجيه الخاص بإنشاء ممشى سياحي على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وكذا إنشاء حديقة مركزية مميزة بهذا التجمع العمراني، ضمن توجه الدولة لإيجاد متنفس ومتنزه للأهالي والزوار لهذه المنطقة.

وجاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، واللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، والمُهندس أحمد عُمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وعددٍ من المسئولين المعنيين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدائمة لموقف الأعمال بهذا المشروع الذي يحظى بالاهتمام، ودفع معدلات التنفيذ بمختلف مكوناته، وذلك سعياً لإحراز مستهدفات المشروع في تحقيق النقلة الحضارية المنشودة في هذه المنطقة، وتعظيم قيمتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

وشدد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى لاستكمال الأعمال بمشروعات التطوير التي تجري داخل جزيرة الوراق؛ في ضوء المُخططات والبرامج الزمنية المُقررة، إلى جانب التصدي بحسم لكافة محاولات التعدي أو البناء العشوائي داخل نطاق الجزيرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية بمشروع التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، حيث تم تناول الموقف الراهن لصرف التعويضات المستحقة لأهالي جزيرة الوراق، وفق البدائل المطروحة، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مختلف أعمال المرافق، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الإسكان داخل المشروع ضمن المرحلة العاجلة، والتي تشهد تنفيذ نحو 94 برجاً بإجمالي 4092 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات متنوعة، منها مركز خدمات، ومدرسة تعليم أساسي وثانوي، ومركز شباب، ومركز تجاري، وحضانة، ووحدة طب أسرة.