نقل مباراة مصر والكويت على قناة بين سبورت المفتوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 06:32 مساءً - تردد بين سبورت المفتوحة الناقل لمباراة مصر والكويت المقامة حالياً على ستاد لوسيل ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس العرب فى قطر وانتهى شوطها الأول بتقدم منتخب مصر بالتعادل السلبى.

تردد بين سبورت المفتوحة

التردد الأول - نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

التردد الثاني - نايل سات:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل منتخب مصر

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم : محمد بسام (23) فى حراسة المرمى ، أكرم توفيق (12) ، رجب نبيل (5) ، ياسين مرعي (3) ، يحيي زكريا (21) ، محمد النني (17) ، عمرو السولية (14) ، غنام محمد (19) ، مصطفي سعد "ميسي" (8) ، إسلام عيسى (20) ، محمد شريف (10).

وعلى مقاعد البدلاء:علي لطفي (1) ، محمد عواد (16) ، أحمد هاني (2) ، كريم فؤاد (7) ، كريم العراقي (4) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، هادي رياض (6) ، محمد مجدي "أفشة" (22) ، ميدو جابر (11) ، محمد مسعد (13) ، حسام حسن (18) ، مروان حمدي (13).

تاريخياً سبق للمنتخبين المصرى والكويتى أن التقيا مرتين في البطولة الأولى في مرحلة المجموعات في نسخة 1992 في الأردن وفاز منتخب مصر (1 – 0) بتوقيع أيمن منصور على ملعب الحمدانية في مدينة حلب ورد "الأزرق" في المواجهة الثانية بالنسخة التالية عام 1998 في قطر عندما تفوق على منتخب مصر للشباب (4 – 1) وسجل هدف المنتخب عبد الله رجب وجاءت رباعية الكويت عبر جاسم الهويدى بشار عبد الله حمد الصالح وفواز بخيت في المواجهة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد وأدارها الحكم التونسي هشام قيراط.