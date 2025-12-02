15 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب أمام الإدارية العليا حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 07:28 مساءً - استقبل جدول المحكمة الإدارية العليا، حتى الآن 15 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب، الجولة الاولى بالمرحلة الثانية والمعلنة اليوم.

الطعون مقدمة من محافظات، دمياط والدقهلية والقاهرة، والشرقية والقليوبية.

الطعن على نتيحة انتخابات مجلس النواب

فيما يواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد حتى الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتي التاسعه مساءً، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة المحددة .

تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.