الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة التصويت فى إعادة 19 دائرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 07:28 مساءً - عقد القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا منذ قليل لمتابعة التصويت فى 19 دائرة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك لإطلاع الرأى العام على انتهاء التصويت وعملية غلق اللجان فى اليوم الثانى والأخير من عملية الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب.

وأسفرت نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025:

أولا: فوز القائمة الوطنية من اجل مصر فى:

- قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بعدد 102 نائبا

- قطاع شرق الدلتا بعدد 40 نائبا.

ثانيا: عن فوز 40 مرشحا من الجولة الأولى بينهم 36 حزبي و4 مستقلين وحسم 4 مرشحين من المعارضة مقاعدهم وهم

- إسلام أكمل قرطام عن حزب المحافظين في الدائرة السابعة عشر ومقرها البساتين بمحافظة القاهرة

- عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل عن الدائرة السابعة ومقرها التجمع الخامس بمحافظة القاهرة

- ضياء الدين داود الدائرة الأولى ومقرها أول دمياط بمحافظة دمياط

- أحمد فرغلي الدائرة الثانية ومقرها الزهور بمحافظة بورسعيد

ثالثا: اجراء العادة بين 202 مرشحا على 101 مقعدا بينهم :

- 115 مرشحا مستقلا

- 33 مرشحا من حزب مستقبل وطن

- 19 مرشحا من حزب حماة الوطن

- 10 مرشحين من حزب الجبهة الوطنية

- 3 مرشحين من حزب العدل

- 3 مرشحين من حزب النور

- مرشحان من حزب الوفد

- مرشحان من حزب الاصلاح والتنمية

- مرشح واحد من حزب المؤتمر

- مرشح واحد من حزب التجمع

- مرشح واحد من حزب مصر الحديثة

- مرشح واحد من حزب ارادة جيل

استئناف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية

ويستأنف المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة بالمرحلة الثانية الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 2 وحتى 14 ديسمبر.

وتتلقى المحكمة الإدارية العليا، الطعون على النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على أن تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر.

ويجرى التصويت للإعادة بالمرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر.

مواعيد التصويت فى الدوائر المغلية بأحكام الإدارية العليا

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مواعيد التصويت فى الدوائر المغلية بأحكام الإدارية العليا والبالغ عددها 30 دائرة:

1- يومى 8 و9 ديسمبر فى الخارج ويومى 10 و11 ديسمبر بالداخل، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر.

2- وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وتجرى فى الداخل يومي 3 و4 يناير، وتعلن النتيجة يوم 10 يناير.