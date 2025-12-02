الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل عدد كبير من أصحاب المعاشات في مصر متابعة صرف معاشاتهم لشهر ديسمبر 2025، خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي بدأت في يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخل أصحاب المعاشات والمستحقين.

تبدأ من 1500 جنيه.. زيادة جديدة في المعاشات بدءًا من هذا الموعد | مبروك عليكم

بداية صرف معاشات ديسمبر 2025

بدأ صرف معاشات ديسمبر 2025 للمستفيدين اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر 2025، وفق الجدول المعتاد الذي ينص على بدء الصرف في اليوم الأول من كل شهر.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الدولة أقرت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو الماضي، بحد أقصى للزيادة يبلغ 2175 جنيهًا، يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليار جنيه.

ويُمكن للمستفيدين الحصول على معاشاتهم من خلال عدة قنوات:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي للبنوك

منافذ “فوري” وبطاقات ميزة

تفاصيل زيادة المعاشات

تأتي الزيادة السنوية ضمن أحكام المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على تطبيق زيادة سنوية لا تتجاوز 15% مع بداية كل عام مالي، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات المستحقة وتحسين مستوى معيشتهم.

ويمكن لأصحاب المعاشات متابعة تفاصيل المعاش والمستحقات الجديدة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

عرض قيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة.

قرار زيادة المعاشات

كشفت التقارير عن قرار الهيئة والذي ينص على أن تزيد المعاشات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025 لحالات بلوغ سن التقاعد والعجز والوفاة وفقًا للائحة النظام بواقع 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق بحد أدنى مقداره 1500 جنيه وحد أقصى مقداره 3500 جنيه.