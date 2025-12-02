المجلس القومي للمرأة يفتتح معرضاً للحرف اليدوية التقليدية في العريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - افتتحت السيدة إحسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، معرض المشغولات اليدوية والحرفية والتقليدية المصنوعة بيد سيدات وفتيات من شمال سيناء، بحضور الدكتورة هند حميدو، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة رحاب العبد، وكيلة كلية التربية، وعدد من القيادات الأكاديمية والمجتمعية.

وقالت السيدة الغالي، إن المعرض يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وجامعة العريش، بهدف دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وإبراز دور المرأة في الحياة العامة، فضلاً عن تعزيز مشاركة الطالبات والطلاب في الأنشطة الإبداعية التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

وأشارت الغالي إلى أن المعرض يهدف لتشجيع الإبداع الفني والحرفي بين الشباب والفتيات، وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم اليدوية (الهاند ميد) التي تعكس مهاراتهم وابتكاراتهم في مجالات متنوعة مثل الأشغال اليدوية، الحرف التقليدية، والإكسسوارات.