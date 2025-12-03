وزارة الرياضة يطالب تقريرا من السباحة حول وفاة يوسف محمد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:33 صباحاً - طلبت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تقرير رسميا من مسئولى اتحاد السباحة حول ملابسات وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادى الزهور، والذى توفى خلال منافسات بطولة الجمهورية التى تقام باستاد القاهرة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، نعى اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي وافته المنية عقب نقله إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

الوزارة تطلب تقرير حول الواقعة

وكشف محمد الشاذلى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة، أن الوزارة تواصلت مع اتحاد السباحة لتقديم تقرير رسمى حول واقعة الوفاة والتفاصيل ، حتى يتم اتخاذ قرار فى الأمر.

وأضاف الشاذلى أنه وفقا للتقرير المقرر تقديمه للوزارة سيتم اتخاذ قرارات بناء على التقرير فور تقديمه.

وفاة لاعب السباحة

كان يوسف محمد لاعب سباحة نادي الزهور سقط أسفل الماء بعد انتهاء السباق الخاص به بسبب تعرضه للاغماء بالبطولة وتم عمل الاسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى وتم احتجازه بالرعاية المركزة حتى لفظ انفاسه الأخيرة.