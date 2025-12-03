الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 10:20 صباحاً - تواصل المحكمة الإدارية العليا، تلقى الطعون الانتخابية على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت امس من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

بلغ عدد الطعون المقدمة حتى الآن 15 طعن من محافظات المرحلة الثانية وهي، دمياط والدقهلية والقاهرة، والشرقية والقليوبية.

فيما يواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتي التاسعه مساءًا، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة .