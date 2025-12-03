مركز المناخ يحذر من نوة قاسم: تقلبات جوية عنيفة وأمطار من الخميس حتى الاثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 10:20 صباحاً - أصدر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، تحذيرًا مهمًا للمواطنين بشأن قرب وصول نوة قاسم، التي تُعد آخر وأقوى نوات فصل الخريف. وأوضح فهيم أن هذه النوة ستشهد تقلبات جوية حادة، مع احتمالات لحدوث سيول مشابهة لما وقع مؤخرًا في مناطق جنوب البحر الأحمر.



5 أيام من التقلبات الجوية

أشار فهيم إلى أن تأثيرات نوة قاسم من المتوقع أن تمتد من يوم الخميس وحتى الاثنين، حيث تأتي مباشرة بعد نوة المكنسة. وستتركز شدتها على السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، مدن القناة، وشمال الصعيد.

وأضاف أن النوة ستتسم برياح جنوبية غربية قوية قد تصل إلى حد العواصف، مع سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة والرعدية، وقد تمتد بشكل متفاوت إلى القاهرة، الوجه البحري، وسيناء. وستكون مناطق الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال الصعيد الأكثر تأثرًا، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في البحر وارتفاع كبير في الأمواج، وبالتالي توقف حركة الصيد والملاحة على أغلب السواحل.



إجراءات السلامة الشخصية

ونظرًا للتقلبات القاسية المتوقعة، ومع تسجيل خسائر وانهيارات في أعوام سابقة بسبب النوات، شدد فهيم على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة، وأبرزها:

تجنب التواجد بالقرب من البحر خلال ذروة النوة.

تثبيت جميع الأغراض في الشرفات والأسطح.

القيادة بحذر شديد خصوصًا على الطرق الساحلية وفي مدن القناة.

عدم ملامسة أعمدة الكهرباء أو الأسلاك المكشوفة.

متابعة البيانات الرسمية والابتعاد عن الشائعات.

أما على الصعيد الزراعي، فشدد فهيم على أهمية تنظيم مواعيد الري، مع التوقف تمامًا عن أي ري قبل الحالة الجوية بـ48 ساعة.