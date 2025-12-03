وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 11:16 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ٣ ديسمبر مع النائب "أرمين لاشيت" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني "البوندستاج".

ثمن الوزير عبد العاطي الدور الهام للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني في تطوير العلاقات المصرية الألمانية، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين مجلس النواب المصرى والبوندستاج الألماني فور انتهاء الاستحقاق الانتخابى في مصر.

واطلع وزير الخارجية رئيس لجنة العلاقات الخارجية الألماني على محددات الموقف المصرى من مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدداً أن مصر ستظل داعماً أساسياً للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة. وقدم الوزير عبد العاطي شرحا للجهود المصرية الحثيثة على مدار العاميين الماضيين وصولاً إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، بما يتيح التعامل الجاد مع حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع. كما شدد على الدور المحورى لوكالة الأونروا، والأهمية البالغة لاستمرار تمويل الوكالة.