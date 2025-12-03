غرفة عمليات "مستقبل وطن" الإسكندرية تتابع سير جولة الإعادة لانتخابات النواب بدائرة الرمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 11:16 صباحاً - في إطار المتابعة المستمر لحزب مستقبل وطن لسير العملية الانتخابية، تتابع غرفة العمليات الرئيسية بحزب مستقبل وطن في محافظة الإسكندرية، سير العملية الانتخابية بدائرة الرمل لحظة بلحظة، ورصد كافة التفاصيل والتطورات داخل اللجان.

وترأس غرفة العمليات الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة، وحسن خاطر، أمين التنظيم، وبمتابعة النائب أحمد رأفت عضو مجلس النواب والمهندس البديوي السيد، الأمين المساعد بالمحافظة والكاتب الصحفي حسني حافظ، أمين الإعلام بالمحافظة، وحضور كلا من أحمد رزق الحكيم وإسلام الضبع وماجد توفيق ومحمد عيسى وأمال عثمان إلى جانب عدد من الأمناء المساعدين والأمناء النوعيين بالمحافظة وأمناء التنظيم بعدد من الأقسام.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية بدائرة الرمل، داعيًا جميع المواطنين بدائرة الرمل للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب، والمساهمة في رسم مستقبل مصر، فصوت كل مواطن هو قوة للديمقراطية وواجب وطني علينا جميعاً".

من جانبه، أكد حسن خاطر، أمين التنظيم بالحزب، أن غرف العمليات الفرعية تعمل بشكل متكامل مع الرئيسية لضمان متابعة سير التصويت، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين داخل اللجان، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب والسيدات في الانتخابات تمثل خطوة مهمة لتعزيز الدور المجتمعي للمواطنين.