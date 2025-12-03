محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح اللجان الانتخابية بالدائرة الثامنة "إمبابة والمنيرة الغربية" في أول أيام انتخابات مجلس النواب من داخل مركز السيطرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثامنة "إمبابة والمنيرة الغربية"، وذلك تزامنًا مع انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن اللجان بدأت في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى لفتح أبوابها، داخل ٢٤ مركزًا انتخابيًا و٦٢ لجنة فرعية، بإجمالي ٥٣٣ ألفًا و٩٠٧ ناخبين بالدائرة الثامنة "إمبابة والمنيرة الغربية".

وقد شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام العملية الانتخابية، وتقديم مختلف سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين.

كما شدد على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المهندس عادل النجار التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للمشاركة الديمقراطية.