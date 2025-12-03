إقبال الشباب والسيدات على لجان دائرة الرمل للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - في إطار اهتمام حزب مستقبل وطن بتغطية انتخابات مجلس النواب وحث المواطنين على المشاركة في جولة الإعادة، شهدت اللجان الفرعية بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

اصطف الشباب والسيدات أمام اللجان الانتخابية بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، وذلك في إطار حرصهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

كما تفقد فريق الهلال الأحمر على عدد من اللجان الانتخابية بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية من بينهم مدرسة السيرة الحسنة لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدائرة.

وفي سياق ذلك، تتابع غرفة العمليات الرئيسية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد كافة التفاصيل والتطورات داخل اللجان، حيث ترأس غرفة العمليات الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة، وحسن خاطر أمين التنظيم وحضور كلا من أحمد رزق الحكيم وإسلام الضبع وماجد توفيق ومحمد عيسى وأمال عثمان والأمناء النوعيين بالمحافظة وأمناء التنظيم.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية في دائرة الرمل، تنفيذًا لتوجيهات قيادة الحزب في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها لضمان نجاح العرس الديمقراطي، وتوفير كل سبل الراحة للناخبين.

وقال عبدالعزيز: "ندعو جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب، فصوت كل مواطن هو قوة للديمقراطية وواجب وطني علينا جميعًا، للمساهمة في رسم مستقبل مصر."

من جانبه، أوضح حسن خاطر، أمين التنظيم بالحزب، أن غرف العمليات الفرعية تعمل بشكل متكامل مع الغرفة الرئيسية لمتابعة عملية التصويت وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين داخل اللجان، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الشباب والسيدات يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة ودورهم في دعم الحياة الديمقراطية.

وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وتشمل العملية الانتخابية بدائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل اول وثان.