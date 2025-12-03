الائتلاف يواصل متابعة سير جولة الإعادة في 20 دائرة انتخابية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - يتابع الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية اليوم سير عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى

وتجري عملية الاقتراع في عدد ( 20 ) دائرة انتخابية موزعة بين ( 7 ) محافظات بواقع

- ( 7 ) دوائر بمحافظة سوهاج

- ( 4 ) دوائر بمحافظة قنا

- ( 3 ) دوائر بمحافظة البحيرة

- ( 3 ) دوائر بمحافظة الفيوم

- ( دائرة ) بمحافظة أسيوط

- ( دائرة ) بمحافظة الإسكندرية

- ( دائرة ) بمحافظة الجيزة

حيث يتوجه الناخبون المقيدون بتلك الدوائر إلى عدد ( 1775 ) لجنة فرعية للاختيار من بين عدد ( 551 ) مرشح يتنافسون على عدد ( 43 ) مقعد.

وسوف يقوم متابعوا الائتلاف برصد وتوثيق سير عملية الادلاء بالأصوات على مدار اليومين د

لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 20 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين في عدد من اللجان منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع.

وأكد الائتلاف في بيان له أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة مجريات العملية الانتخابية عبر التواصل المباشر مع منسقي المحافظات والمراقبين المنتشرين داخل الدوائر التي تجرى بها الإعادة، لرصد أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير التصويت.

وأوضح البيان أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ في أغلب اللجان، مع التزام الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات المنظمة، وتواجد واضح لقوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين.

وأشار الائتلاف إلى أنه تلقى عدة تقارير أولية تشير إلى:

انتظام فتح اللجان في مواعيدها.

توافر القضاة والمشرفين في مواقعهم.

وجود طوابير متوسطة في لجان المناطق الحضرية،

عدم تسجيل أي خروقات جسيمة قد تعطل عملية التصويت حتى الآن.