وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة البرلمان الألماني "جوليا كلوكنر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - في ختام زيارته الثنائية لبرلين، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ٣ ديسمبر مع السيدة "جوليا كلوكنر" رئيسة البرلمان الألماني "البوندستاج".

استهلّ الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بالإشادة بعمق العلاقات المصرية الألمانية على مختلف الأصعدة، مؤكداً أهمية تنشيط التعاون البرلماني بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية. وثمن في هذا السياق الدور البناء الذي يلعبه "البوندستاج" في تطوير العلاقات، معربا عن التطلع لزيادة الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

واستعرض وزير الخارجية موقف مصر من مختلف القضايا الإقليمية والجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لدعم الاستقرار في المنطقة، متناولا بشكل تفصيلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة وما بذلته مصر من جهود حثيثة لدعم القضية الفلسطينية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي "ترامب". ونوه في هذا السياق إلى أهمية دعم المجتمع الدولى لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية. كما أكد أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ٢٨٠٣ وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة. وشدد على الدور الحيوى الذى تلعبه وكالة "الأونروا" وضرورة مواصلة تمويلها، منوهاً بأن دورها لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

أعرب وزير الخارجية في نهاية اللقاء عن التطلع لمواصلة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل دوري بما في ذلك الأطر البرلمانية لتعزيز التنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين الصديقين.