محافظ الإسكندرية لإكسترا نيوز: ندعو المواطنين للمشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:36 مساءً -

قال الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة استعدّت بكامل إمكاناتها للاستحقاق الانتخابي في الدائرة الملغاة، موضحاً أنه تم خلال الأيام الماضية المرور على مختلف اللجان للتأكد من جاهزية جميع الاحتياجات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة أنجزت استعداداتها بنجاح، وأن اللجان باتت جاهزة تماماً لاستقبال الناخبين.

وأضاف المحافظ خلال لقاء مع نجاة الجبالي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الساعات الأولى من فتح اللجان شهدت إقبالاً ملحوظاً، لافتاً إلى وجود حالة من الترقب لدى المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وهو ما يعكس وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة الانتخابية ودوره في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت كل السبل التي تضمن وصول المواطنين بسهولة إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وفي سياق متصل، أكد الفريق أحمد خالد سعيد أن إعادة الانتخابات في 19 دائرة على مستوى الجمهورية تُعد خطوة مهمة تؤكد حرص الدولة على صيانة صوت الناخب وضمان حقوق المرشحين، مضيفا أن قرار الإعادة جاء بعد مراجعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لجميع الشكاوى والطعون المقدمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يحقق الشفافية الكاملة.

كما قال المحافظ: "الإعادة اليوم دليل على أن العملية الانتخابية تُدار بكل نزاهة ودقة، وأن الدولة المصرية حريصة على أن يتم كل استحقاق انتخابي في إطار كامل من الحياد والشفافية."

وأشار إلى أن عدد الناخبين في الإسكندرية يتجاوز 744 ألف ناخب، مؤكداً أن مشاركتهم اليوم هي امتداد لدورهم في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، موجها التحية والتقدير للمواطنين قائلاً إن ملاحظاتهم وطلباتهم وطعونهم هي التي تمت مراجعتها بعناية، وكانت سبباً في اتخاذ قرار الإعادة داخل الدائرة الثانية